Tensions entre le Japon et la Chine : deux sorties de films japonais sont reportées

Au moins deux sorties de films japonais ont été reportées en Chine, sur fond de tensions liées aux déclarations de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae concernant une éventuelle situation d’urgence à Taïwan, ont rapporté lundi des médias chinois.

Les deux œuvres concernées sont des films d’animation, à savoir Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers et Les Brigades immunitaires, qui devaient sortir respectivement les 6 décembre et 22 novembre. Leurs nouvelles dates de sortie en Chine n’ont pas encore été annoncées.

En revanche, le premier volet de la trilogie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La forteresse infinie est sorti vendredi en Chine, engrangeant près de 400 millions de yuans (48 millions d’euros) au box-office en seulement quatre jours.

Toutefois, le mouvement de boycott visant les productions japonaises pourrait encore s’amplifier dans le pays.

Vers 2016, l’administration du président Xi Jinping avait déjà limité la diffusion de la culture pop sud-coréenne en représailles au déploiement du système de défense antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sur une base américaine en Corée du Sud. Cette mesure est toujours en vigueur.

La semaine dernière, Takaichi Sanae, avait affirmé qu’une crise autour de Taïwan pourrait constituer pour le Japon une menace à sa survie, justifiant ainsi le recours au droit de légitime défense collective. Ces propos ont été jugés scandaleux par Pékin, qui a demandé aux citioyens chinois de ne pas se rendre au Japon.

