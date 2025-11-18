Le maire d’un village de Hokkaidô donne son accord pour le redémmarage d’un réacteur nucléaire

Actualités

Le maire du village de Tomari, dans la préfecture de Hokkaidô, a annoncé son intention d’approuver le redémarrage du réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Tomari, exploitée par Hokkaido Electric Power.

Ce redémarrage est perçu comme une solution clé pour renforcer la sécurité énergétique de l’île septentrionale du Japon, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et répondre à la demande croissante en électricité.

Tomari est la première des cinq collectivités concernées — la préfecture d’Hokkaidô elle-même et les quatre municipalités accueillant la centrale ou situées à proximité — à faire connaître sa position, après que le gouvernement central a sollicité leur accord en août afin de relancer l’exploitation du réacteur pour 2027.

« Nous avons l’intention de donner notre consentement au redémarrage en tant que village hôte », a déclaré lundi le maire Takahashi Tetsunori. Tout en plaçant la sécurité au premier plan, il a justifié cette décision par le soutien exprimé par le conseil municipal et par l’adhésion majoritaire des habitants.

La question est désormais de savoir si les trois municipalités voisines et la préfecture donneront, elles aussi, leur aval. Les assemblées de Kyôwa, d’Iwanai et de Kamoenai ont déjà adopté des pétitions présentées par des organisations économiques locales appelant à une reprise rapide des activités du réacteur. Les responsables municipaux et préfectoraux devraient annoncer leur décision prochainement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]