Acquisition de terrains par des résidents étrangers au Japon : la ministre Onoda Kimi souhaite clarifier la situation d’ici janvier

Actualités

Onoda Kimi, la ministre chargée de la Sécurité économique et des Questions relatives aux résidents étrangers, a souligné l’urgence de mettre en place un dispositif permettant au gouvernement de mieux appréhender la réalité des acquisitions de terrains par des résidents étrangers au Japon.

« Le principal problème, c’est que nous ne disposons pas de toutes les informations », a-t-elle déclaré lundi lors d’un entretien accordé aux médias.

Onoda a indiqué que le gouvernement souhaitait « donner un coup d’accélérateur » à la création d’un tel système, afin de clarifier la situation et de définir l’orientation des politiques en la matière d’ici janvier prochain.

Elle a également exprimé sa volonté de travailler en collaboration avec le ministre de la Justice, Hiraguchi Hiroshi, sur la question d’une éventuelle régulation du nombre total d’étrangers admis au Japon.

Enfin, la ministre a rappelé que la politique gouvernementale visant à promouvoir une société où les personnes venues d’autres pays peuvent cohabiter de manière harmonieuse a pour objectif de réduire les inquiétudes et le sentiment d’injustice d’une partie de la population japonaise, en répondant fermement aux actes criminels commis par certains ressortissants étrangers, sans pour autant verser dans la xénophobie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]