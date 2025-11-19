Un nouveau système de garderie dans les entreprises a été lancé au Japon

Actualités

L’Agence japonaise pour l’enfance et la famille a annoncé mardi le lancement d’un projet pilote visant à proposer, au sein même des entreprises, des services de garde après l’école pour les élèves du primaire. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan économique global.

L’objectif est notamment de réduire le nombre d’enfants figurant sur les listes d’attente des garderies, les gakudô hoiku.

L’agence prévoit également de créer un site web permettant aux parents de vérifier si les baby-sitters répondent aux normes de sécurité, afin d’encourager davantage le recours aux services de garde d’enfants.

Au 1er mai 2025, environ 17 000 enfants étaient en attente d’une place dans les gakudô hoiku, selon les données de l’agence.

La demande pour ces structures ne cesse d’augmenter, portée par la hausse du nombre de ménages à double revenu. En développant des services de garde en entreprise et en accordant des subventions aux organisations qui les mettent en place, l’agence entend soutenir les parents qui travaillent dans l’éducation de leurs enfants.

