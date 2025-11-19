La princesse Aiko en visite au Laos pour le 70ème anniversaire des relations diplomatiques

Actualités

En visite officielle au Laos, la princesse Aiko a été reçue mardi en audience de courtoisie par le président laotien Thongloun Sisoulith au palais présidentiel de Vientiane, la capitale du pays.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du 70ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour l’occasion, la fille de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, portait une robe traditionnelle laotienne qui lui avait été offerte par ses hôtes.

Le président Sisoulith a exprimé l’espoir de voir l’amitié entre les deux nations continuer de se renforcer. La princesse Aiko a quant à elle fait part de sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et pour la possibilité de rencontrer le président en personne.

Elle a également eu des entretiens séparés avec la vice-présidente Pany Yathotou et le Premier ministre Sonexay Siphandone, auxquels elle a transmis un message de la part de ses parents.

Plus tard, la princesse a revêtu un kimono japonais pour assister à un banquet donné en son honneur par la vice-présidente dans un hôtel de Vientiane. Après le discours de bienvenue, elle a exprimé sa joie de voir le Japon et le Laos tisser depuis de longues années une histoire commune faite d’amitié et de coopération.

