Un incendie au sud-ouest du Japon a détruit 170 structures et fait un mort

Un incendie s’est déclaré mardi après-midi près d’un port de pêche dans la ville d’Ôita, au sud-ouest du Japon. Il a détruit plus de 170 structures, dont des habitations, et fait un mort. Le feu n’est toujours pas entièrement maîtrisé.

D’après les autorités de la préfecture d’Ôita et d’autres sources, la victime a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire avant que son décès ne soit confirmé, et il semble que le feu se soit d’abord déclenché dans le foyer de cette personne.

Un homme d’une soixantaine d’années est toujours porté disparu, et une femme d’environ 50 ans a été légèrement blessée.

La préfecture et la municipalité d’Ôita ont mis en place des centres d’intervention d’urgence. Mercredi, le gouverneur Satô Kiichirô a demandé le déploiement des Forces terrestres d’autodéfense pour gérer la situation.

Les vieilles maisons vides sont souvent des constructions en bois, et comme elles ne sont généralement pas habitées, les pompiers peuvent mettre plus de temps à éteindre un incendie.

