Un militaire américain soupçonné d’attouchements sur une mineure à Okinawa

Actualités

La police préfectorale d’Okinawa a transmis mercredi au parquet un dossier visant un militaire américain d’une vingtaine d’années, soupçonné d’avoir commis un acte non consenti sur une mineure japonaise.

Le dossier a été remis aux procureurs le 7 novembre, et le gouvernement préfectoral en a été informé le même jour. La police n’a pas précisé si le suspect avait reconnu ou contesté les faits.

Le militaire est soupçonné d’avoir touché de manière inappropriée une jeune fille de moins de 18 ans dans un lieu extérieur en juin dernier. Selon les enquêteurs, un passant, alerté par les appels à l’aide de la victime, a immédiatement prévenu la police.

L’homme demeure pour l’instant sous la garde de l’armée américaine.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]