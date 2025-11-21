Crise diplomatique avec la Chine : l’ambassadeur des États-Unis au Japon apporte son soutien à Takaichi Sanae

Actualités

George Glass, l’ambassadeur des États-Unis au Japon, a exprimé jeudi son soutien à la Première ministre Takaichi Sanae, alors que la Chine adopte une position de plus en plus dure à son égard et envers le Japon après ses récents propos concernant une possible situation d’urgence à Taïwan.

« Nous soutenons la Première ministre », a déclaré le diplomate américain aux journalistes au ministère japonais des Affaires étrangères.

Au début du mois, lors d’une séance parlementaire, la dirigeante japonaise avait affirmé qu’une crise à Taïwan pourrait représenter une menace pour la survie du Japon. La Chine considère toujours Taïwan comme une province sécessionniste et cherche à réunifier l’île autonome avec le continent.

« Les déclarations provocatrices et les mesures économiques coercitives prises par la Chine […] sont extrêmement néfastes et compromettent la stabilité de la région », a ajouté l’ambassadeur.

Il a également qualifié de « scandaleux » le message récemment publié par Xue Jian, consul général de Chine à Osaka, disant que Takaichi devrait être « décapitée ». « Nous continuerons à réagir partout où cela sera possible, et nous sommes prêts à apporter notre soutien de toutes les manières possibles », a-t-il conclu.

