La Chine pourrait prendre les « mesures nécessaires » pour accroître la pression économique sur le Japon

He Yongqian, la porte-parole du ministère chinois du Commerce, a averti que Pékin pourrait accroître la pression économique sur le Japon, appelant la Première ministre Takaichi Sanae à retirer ses propos sur une éventuelle situation d’urgence à Taïwan.

Lors d’une conférence de presse jeudi, elle a souligné que la Chine prendrait « les mesures nécessaires » si Tokyo persistait dans ce qu’elle a qualifié de « mauvaise direction ».

Elle n’a toutefois pas précisé la nature de ces mesures. Pékin a déjà eu recours à diverses formes de pression économique contre des pays jugés politiquement hostiles, comme des embargos sur les terres rares ou des restrictions commerciales visant certaines entreprises. Des actions similaires pourraient être envisagées contre le Japon.

La Chine applique déjà un embargo de facto sur les produits de la mer japonais. La porte-parole a par ailleurs critiqué les déclarations de la dirigeante japonaise, estimant qu’elles portaient atteinte aux bases politiques des relations sino-japonaises.

