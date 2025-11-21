Le Japon versera une aide exceptionnelle aux ménages ayant des enfants

Actualités

Le gouvernement japonais versera une aide exceptionnelle de 20 000 yens par enfant (110 euros) à tous les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 18 ans, a annoncé vendredi l’Agence pour l’enfance et la famille (Katei-chô). Cette allocation, l’un des volets phares du nouveau plan économique global, sera versée au printemps prochain sur les comptes bancaires que les municipalités utilisent pour le paiement des allocations familiales.

Par ailleurs, pour soutenir davantage les foyers à faibles revenus, y compris les familles monoparentales, le gouvernement élargira les dispositifs locaux prioritaires déjà en place afin de permettre aux municipalités d’accorder des aides financières supplémentaires en complément de cette nouvelle allocation.

L’exécutif prévoit également de renforcer son soutien aux kodomo shokudô (des cantines offrant aux enfants des familles en difficulté des repas gratuits ou à bas prix et des lieux de rencontre sûrs dans tout le Japon, gérés par des bénévoles), ainsi que de consolider les mesures destinées à favoriser l’emploi des parents et autres tuteurs.

Enfin, les conditions de travail des enseignants de maternelle seront améliorées grâce à une revalorisation de 5,3 % des coûts de personnel officiels fixés par l’État, avec un effet rétroactif à avril. Cette mesure devrait se traduire par une hausse annuelle d’environ 200 000 yens (1 100 euros) pour ces enseignants, selon une estimation basée sur leur salaire moyen.



L’Agence pour l’enfance et les familles (Katei-chô)

