Le « Fushikaden », un texte ancien sur le théâtre nô, recommandé pour une inscription à l’Unesco

Le ministère de la Culture a annoncé mardi qu’il allait recommander l’inscription du Fushikaden (photo ci-dessus) au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco. Ce traité du XVe siècle, rédigé par Zeami, maître du théâtre nô, porte sur les formes traditionnelles des représentations théâtrales japonaises.

Le gouvernement soumettra prochainement une demande officielle, et le Conseil exécutif de l’Unesco devrait l’examiner au printemps 2027.

Zeami est une figure majeure qui a largement contribué à établir la forme classique du théâtre nô, basé sur le chant, la danse et le masque. Dans les sept volumes du Fushikaden, il expose l’essence de cet art en s’appuyant sur la métaphore de la « fleur ».

La candidature concerne trois des sept volumes, produits dans la première moitié du XVe siècle et transmis par le chef de l’école Kanze de nô, dont deux ont été écrits de la main même de Zeami. Selon le ministère, ces deux manuscrits figurent parmi les plus anciens documents autographes de théorie théâtrale encore conservés au monde.

La demande a été déposée auprès du ministère par la Kanze Bunko, située dans l’arrondissement de Shibuya à Tokyo, qui préserve les biens culturels liés au chef de l’école Kanze.

