3 % des acheteurs d’appartements neufs à Tokyo vivent à l’étranger

Une enquête du gouvernement japonais publiée mardi révèle que 3,0 % des personnes ayant acheté un appartement neuf à Tokyo entre janvier et juin 2025 étaient des résidents étrangers.

L’étude, menée par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, indique également que 8,5 % des appartements neufs enregistrés à Tokyo entre janvier et juin de l’année précédente ont été revendus dans un délai d’un an, indépendamment du lieu de résidence de l’acheteur.

« Les transactions spéculatives qui ne correspondent pas à une demande réelle sont indésirables, qu’elles soient le fait d’acheteurs japonais ou étrangers », a déclaré le ministre Kaneko Yasushi, lors d’une conférence de presse.

Pour freiner les opérations à court terme — identifiées comme l’un des facteurs de la hausse des prix du logement — le ministre a annoncé un plan de mesures élaborées en coopération avec l’Association des entreprises immobilières du Japon.

Pour cette enquête, le ministère s’appuie sur les données du registre foncier du ministère de la Justice. Les étrangers résidant au Japon et les succursales japonaises d’entreprises étrangères ne sont pas comptabilisés comme « résidents étrangers », car la nationalité n’apparaît pas dans les registres fonciers.



Kaneko Yasushi, le ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]