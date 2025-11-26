Une maire remet sa démission après s’être rendue dans un love hotel avec un employé municipal marié

Actualités

Ogawa Akira, la maire de la ville de Maebashi (préfecture de Gunma), prévoit de démissionner à la suite d’un scandale lié à ses visites dans des love hotels en compagnie d’un employé municipal marié.

Le président de l’assemblée municipale a déclaré aux journalistes qu’Ogawa lui avait remis sa lettre de démission. L’assemblée devait de toute façon adopter jeudi, lors de la première journée d’une session ordinaire, une motion de censure à son encontre.

En septembre dernier, elle avait reconnu s’être rendue à plus de dix reprises dans un love hotel, en sachant que l’homme qui l’accompagnait était marié. Elle avait affirmé qu’il n’y avait aucune relation amoureuse entre eux, et qu’ils s’y retrouvaient pour discuter de ses difficultés liées à ses fonctions publiques et à sa vie privée.

L’assemblée municipale avait engagé une procédure contre la maire, estimant que cette affaire portait atteinte à l’image de la ville.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]