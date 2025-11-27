Un yakuza plaide non coupable pour le meurtre du président d’une grande chaîne de restaurants

Actualités

Lors de sa première audience mercredi, un haut responsable d’un gang a plaidé non coupable pour le meurtre en décembre 2013 de Ôhigashi Takayuki, le président de la fameuse chaîne de restaurant « Gyôza no Ôshô », spécialisée dans les raviolis chinois.

La victime avait reçu trois balles dans l’estomac et une dans la poitrine alors qu’il sortait de sa voiture, devant le siège de sa société, à Kyoto.

« Je ne suis absolument pas l’auteur du crime », a déclaré l’accusé, Tanaka Yukio, cadre d’un groupe affilié à l’organisation mafieuse Kudô-kai.

Dans leur déclaration liminaire, les procureurs ont affirmé que l’ADN retrouvé sur deux mégots de cigarette ramassés sur les lieux correspondait parfaitement à celui du prévenu. Ils ont également indiqué que des images vidéo montraient une personne présentant une taille, une corpulence et une démarche similaires à celles de Tanaka près du domicile de la victime la veille du meurtre.

La défense a rétorqué que ces éléments n’étaient « pas déterminants » pour établir la culpabilité, insistant sur leur caractère purement circonstanciel. Elle a suggéré que l’homme de 59 ans pourrait avoir été dans la préfecture de Fukuoka, dans le sud-ouest du pays, le jour des faits, invoquant ainsi un possible alibi.

Le procès portera principalement sur la question de savoir si Tanaka est réellement l’auteur du crime, aucun lien direct entre lui et la victime n’ayant été établi et le mobile restant incertain.

