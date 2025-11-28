Cyberattaque sur le groupe Asahi : près de 2 millions d’ensembles de données ont été compromis

Actualités

Le géant japonais des boissons Asahi Group Holdings a annoncé jeudi que 1 914 000 ensembles de données personnelles avaient été compromis lors de la récente cyberattaque qui a entraîné la suspension des livraisons de bière et d’autres produits.

« Nous présentons nos plus sincères excuses à nos clients pour la gêne occasionnée », a déclaré le président Katsuki Atsushi lors d’une conférence de presse. Il s’exprimait pour la première fois depuis la panne de leur système, provoquée par la cyberattaque du 29 septembre.

Sur ce total, 1,52 million de jeux de données concernent des clients ayant contacté les différentes sociétés du groupe. Des données personnelles d’employés ont également été affectées.

Katsuki a précisé que l’entreprise prévoyait de reprendre les commandes via son système en décembre, avec l’objectif de rétablir complètement ses opérations logistiques d’ici février 2026. Cependant, même une fois le système entièrement rétabli, toutes les expéditions ne reprendront pas immédiatement.

Il a ajouté que les compensations financières destinées aux clients seraient traitées au cas par cas. Interrogé sur une éventuelle démission, il a répondu : « Je souhaite assumer mes responsabilités. »

(Lire aussi : Cybersecurité : comment le Japon passe en mode « guérilla numérique »)



Le président d’Asahi Group, Katsuki Atsushi

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]