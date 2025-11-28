Le prince Masahito, l’oncle de l’empereur, fête ses 90 ans

Actualités



Le prince Masahito et son épouse la princesse Hanako (photo prise le 5 novembre 2025).

Le prince Masahito, l’oncle de l’empereur, a célébré vendredi son 90ᵉ anniversaire.

Selon l’Agence impériale, il passe ses journées auprès de son épouse, la princesse Hanako, 85 ans, dans leur résidence du quartier de Shibuya, à Tokyo. Il suit régulièrement des séances de rééducation pour préserver sa santé.

Hospitalisé en 2023 pour une infection urinaire consécutive à une opération des calculs rénaux, le prince s’est depuis rétabli. Il pratique des exercices de marche et des étirements avec un kinésithérapeute à domicile deux fois par semaine, ainsi que trois fois par mois à l’hôpital, afin de maintenir la force de ses jambes.

En raison de son âge avancé, le prince n’assiste plus aux événements organisés par les institutions dont il est président ou président d’honneur. Sa dernière apparition remonte à mars 2024, lors d’une exposition organisée par l’Institut japonais de l’invention et de l’innovation. Depuis, la princesse Hanako le représente lors de ces engagements.

Masahito passe désormais la majeure partie de son temps en fauteuil roulant, chez lui, où il s’occupe d’un teckel nain de cinq ans nommé Fukuhime.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]