Feuillages d’automne : l’allée Inui du palais impérial est ouverte

L’allée Inui, traversant le palais impérial, est ouverte au public depuis samedi et jusqu’au 7 décembre pour pouvoir admirer les quelque 70 érables colorés de l’automne (kôyô).

L’ouverture au public de cette fameuse rue de 750 mètres de long est devenue un événement régulier depuis 2014, pour commémorer le 80e anniversaire de l’empereur Akihito (aujourd’hui retiré) le 23 décembre 2013.

La visite est possible deux fois par an, au printemps pour admirer les cerisiers, et en automne pour la saison des feuillages.

Allée Inui du palais impérial

Accès : entrée unique par la porte Sakashita, station Nijûbashi-mae (métro ligne Chiyoda), sortie 6

Ouverture 2025 : jusqu’au 7 décembre, de 9 h 00 à 15 h 00

Entrée gratuite

