Harcèlement sexuel : un gouverneur démissionne après des messages inappropriés envoyés à des employées

Sugimoto Tatsuji, le gouverneur de la préfecture de Fukui (côte centre-ouest), a annoncé qu’il démissionnerait jeudi après avoir reconnu avoir harcelé sexuellement des employées de l’administration préfectorale.

L’homme de 63 ans a admis avoir envoyé à plusieurs employées des messages inappropriés. L’affaire avait été mise en lumière il y a un mois, après que l’une d’entre elles s’était plainte.

Un avocat indépendant avait mené une enquête spéciale auprès de 6 000 personnes pour savoir si elles avaient reçu des messages de ce type par le gouverneur. Les données seront rendues publiques l’année prochaine.

Lors d’une conférence de presse d’urgence le 25 novembre, il avait déjà déclaré : « Je présente mes sincères excuses pour avoir gravement sapé la confiance des habitants de la préfecture, des membres de l’assemblée et des agents du gouvernement préfectoral », annonçant alors son intention de quitter son poste.

Sugimoto avait été élu gouverneur en 2019, et effectuait actuellement son deuxième mandat.

