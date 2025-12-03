Une compagnie de croisière chinoise annule ses voyages au Japon

Actualités

Un opérateur de croisières chinois a annulé ses voyages au Japon prévus entre la fin décembre et la fin janvier prochain, apparemment en raison des tensions croissantes entre les deux pays.

Une source proche du dossier a indiqué mardi qu’un agent basé au Japon avait été informé de ces annulations en novembre. Selon cette même source, la compagnie chinoise Adora Cruises avait prévu d’organiser des itinéraires comprenant deux escales au port d’Ishigaki (à Okinawa), ainsi que six escales au port de Nagasaki, sur une période d’environ un mois à partir de la fin décembre.

Le mois dernier, la compagnie avait déjà annulé son projet d’accoster à Miyako (également à Okinawa), et d’y débarquer des passagers.

Les relations entre le Japon et la Chine se dégradent de plus en plus, comme en témoigne l’appel lancé par Pékin à ses citoyens pour qu’ils évitent de se rendre au Japon. Ceci fait suite aux propos de la Première ministre japonaise, qui avait déclaré que son pays pouvait exercer le droit de légitime défense collective si Taïwan était menacé.

