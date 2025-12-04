Un lycéen de 17 ans arrêté pour une cyberattaque sur une célèbre chaîne de net café

Actualités

Le département de la police métropolitaine de Tokyo a inculpé un Japonais de 17 ans pour avoir commis une cyberattaque contre une célèbre chaîne de Net Café.

Selon les sources, le jeune homme, qui en deuxième année de lycée à Osaka, aurait indûment obtenu environ 7,25 millions d’enregistrements contenant des informations sur les membres du Kaikatsu Club, grâce à un programme informatique qu’il aurait lui-même développé en s’aidant de ChatGPT.

À ce stade, aucune utilisation abusive des données dérobées n’a été confirmée. Les établissements Kaikatsu Club proposent notamment des mangas, du karaoké et divers autres services comme un accès un internet.

L’individu aurait piraté le serveur d’une application gérée par l’opérateur Kaikatsu Frontier Inc., envoyant à plusieurs reprises des requêtes frauduleuses afin d’extraire les données des membres entre le 18 et le 20 janvier. La police estime qu’il a perturbé les activités de l’entreprise en provoquant la suspension temporaire de certaines fonctionnalités de l’application.

