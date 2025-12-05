Le Japon prévoit d’interdire et de punir la conception de « bébés sur mesure »

Actualités

Afin de répondre aux inquiétudes croissantes autour des « bébés sur mesure » (designer babies), le Japon prévoit d’interdire, avec sanctions à la clé, l’implantation dans l’utérus d’un être humain ou d’un animal d’un ovule fécondé ayant subi une modification génétique.

Jeudi, un groupe d’experts mandaté par le gouvernement a approuvé dans les grandes lignes une proposition incluant cette interdiction, et l’exécutif envisage de soumettre un projet de loi dès la prochaine session parlementaire ordinaire.

En 2019, le comité gouvernemental de bioéthique avait déjà publié un rapport appelant à débattre de nouvelles lois et réglementations, après la naissance en Chine de jumeaux génétiquement modifiés.

À l’époque, aucune législation n’avait été adoptée au Japon, la modification génétique n’ayant pas encore d’application clinique.

À l’origine étudiée comme moyen de prévention contre les maladies génétiques et orphelines, la possibilité de concevoir des enfants génétiquement modifiés selon les souhaits des parents a émis des craintes d’ordre éthique et mis sur la table le problème des potentielles dérives eugénistes.

