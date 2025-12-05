Procès du meurtre d’Abe Shinzô : l’accusé s’excuse pour la première fois à la famille du défunt

Actualités

Yamagami Tetsuya, inculpé pour l’assassinat d’Abe Shinzô en juillet 2022,, a présenté jeudi pour la première fois ses excuses à la famille du défunt devant le tribunal de district de Nara.

Lors de la 14ᵉ audience de son procès, jugé par un panel comprenant des juges professionnels et non professionnels, l’homme de 45 ans a déclaré qu’il regrettait profondément ses actes. Il a ajouté que tuer l’ancien Premier ministre avait été « une erreur ». Il l’aurait visé en raison des liens entretenus par celui-ci avec la secte Moon (l’Église de l’Unification), organisation religieuse d’origine sud-coréenne implantée également au Japon, envers laquelle Yamagami nourrissait une forte rancœur.

L’épouse de Abe Shinzô, Akie, avait assisté pour la première fois à une audience la veille, mais n’était pas présente jeudi.

Interrogé par la défense sur ses sentiments envers la famille endeuillée, l’accusé a affirmé : « Je n’ai aucune rancune envers la famille de l’ancien Premier ministre Abe. Je pense qu’ils ont traversé des moments très difficiles au cours des trois dernières années et demie. »

Sous le feu des projecteurs depuis le drame, la secte Moon a été juridiquement dissoute au Japon en mars dernier, mais celle-ci a exprimé son intention de faire appel de la décision.

