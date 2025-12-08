Le Japon veut faire passer le taux d’usage de l’IA générative à 50 %, puis 80 %

Actualités

Le gouvernement japonais a élaboré un programme stratégique pour le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, avec l’objectif de faire passer le taux d’usage de l’IA par la population d’abord à 50 %, puis à 80 %.

Ce projet insiste sur la nécessité de favoriser l’adoption de l’IA afin de renforcer les technologies japonaises dans ce domaine.

Il prévoit également une politique visant à attirer environ 1 000 milliards de yens (5,5 milliards d’euros) d’investissements privés pour soutenir les activités de recherche et développement. Le gouvernement prévoit d’entériner ce programme lors d’une réunion du cabinet d’ici la fin de l’année.

À ce jour, les États-Unis et la Chine restent en tête du développement de l’IA, avec respectivement 68,8 % et 81,2 % de la population ayant déjà utilisé l’IA générative, contre seulement 26,7 % au Japon.

Le projet met en avant l’importance de diffuser l’usage de l’IA dans l’ensemble de la société afin d’en accélérer le développement. Cette technologie y est présentée comme une véritable infrastructure sociale, décrite comme « une base intellectuelle et une plateforme d’exécution ».

