Une collégienne japonaise de 15 ans devient la plus jeune combattante professionnelle de muay thaï en Thaïlande

Une Japonaise de 15 ans est devenue la plus jeune combattante professionnelle de muay thaï en Thaïlande, où cette discipline est un véritable sport national.

Kadowaki Airi, élève de troisième dans la ville de Yamagata, a été officiellement enregistrée comme combattante professionnelle auprès de l’Autorité sportive thaïlandaise juste après ses 15 ans, début novembre. Cette inscription a été faite sur recommandation conjointe d’une organisation japonaise de muay thaï et d’un club sportif thaïlandais réputé. La loi thaïlandaise fixe en effet l’âge minimum des professionnels à 15 ans.

Airi évolue en mini-mouche, une catégorie regroupant les combattants jusqu’à 47,62 kg. Le 29 novembre, elle a remporté son premier combat professionnel, seulement un an et huit mois après avoir débuté la boxe thaïlandaise. Elle prévoit désormais de faire régulièrement l’aller-retour entre Yamagata et Bangkok, avec l’ambition de devenir championne du monde.

Pour son premier combat, la collégienne était opposée à une Thaïlandaise de 19 ans au Lumpinee Boxing Stadium, célèbre salle de boxe de la capitale.

Airi s’est imposée en trois rounds, à l’unanimité des juges, en dominant son adversaire grâce à ses teeps (coups de pied avant), ses jabs et ses middle kicks. Malgré quelques attaques encaissées dans le dernier round, elle est restée solidement en tête tout au long du combat.

