« Demon Slayer : La Forteresse infinie » est nommé aux Golden Globes

Demon Slayer : La Forteresse infinie a été nommé aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur film d’animation, où cinq autres œuvres sont en lice.

La cérémonie se tiendra le 11 janvier prochain.

L’anime, adapté de la célèbre série de mangas de Gotôge Koyoharu, raconte le parcours d’un jeune homme qui traque les démons tout en cherchant un moyen de rendre son humanité à sa sœur, transformée en démon. La série paraissait régulièrement sous forme de feuilleton dans le magazine de prépublication Shônen Jump entre février 2016 et mai 2020.

La Forteresse infinie est devenu le mois dernier le premier long-métrage japonais à dépasser les 100 milliards de yens (555 millions d’euros) au box-office mondial.

Les Golden Globes comptent parmi les cérémonies les plus réputées au monde et sont souvent considérés comme un avant-goût des Oscars. En 2024, Le Garçon et le Héron, l’ultime œuvre de Miyazaki Hayao, était devenu le premier film d’animation japonais à remporter un Golden Globe.

