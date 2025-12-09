Un séisme de magnitude7.5 frappe le Nord-Est du Japon, l’alerte au tsunami est levée

Actualités

Un puissant séisme d’une magnitude estimée à 7,5 a frappé le nord-est du Japon tard dans la nuit de lundi. L’Agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami pour les zones côtières de Hokkaidô ainsi que pour les préfectures d’Aomori et d’Iwate, avant de la lever quelques heures plus tard.

L’agence a également déclaré que le tremblement de terre, qui s’est produit à 23 h 15 au large de la côte pacifique d’Aomori à une profondeur de 54 kilomètres, augmente le risque qu’un séisme de magnitude similaire, voire supérieure, frappe la même région dans les prochains jours.

C’est la première fois que l’agence émet une telle alerte pour les régions côtières de Hokkaidô et la côte de Sanriku, qui s’étend d’Aomori aux préfectures d’Iwate et de Miyagi.

Le gouvernement a appelé la population à rester particulièrement vigilante pendant au moins une semaine, par exemple en gardant à portée de main un kit d’urgence afin de pouvoir évacuer à tout moment si nécessaire.

Sur l’échelle d’intensité sismique japonaise, le shindo, le niveau était de « 6+ », soit le deuxième plus élevé (le niveau maximal de 7 avait été enregistré lors de la catastrophe de Fukushima en 2011).

Le séisme s’est produit dans une zone située le long de la fosse océanique au large de Hokkaidô et du nord-est du Japon. Selon l’agence, il s’agit d’une région où le gouvernement met en garde contre de puissants tremblements de terre liés à la subduction de la plaque Pacifique sous l’île principale de Honshû.



Le séisme a provoqué quelques incendies dans la ville d’Aomori, mais aucune victime n’est à déplorer.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]