Après la mort de son fils, une mère japonaise demande l’abolition de la prescription pour les accidents avec délit de fuite

La mère d’un enfant de 10 ans tué lors d’un accident avec délit de fuite près de Tokyo en 2009 a déposé mardi une pétition réunissant environ 190 000 signatures pour demander l’abolition du délai de prescription pour ce type d’infraction.

Koseki Yoriko, dont le fils est mort après avoir été renversé par une voiture qui a pris la fuite alors qu’il rentrait chez lui à vélo le 30 septembre 2009 à Kumagaya, dans la préfecture de Saitama, a remis la pétition au ministère de la Justice. Il s’agit de la septième pétition qu’elle adresse au ministère, y compris par voie postale.

La police préfectorale de Saitama avait d’abord enquêté en vue de poursuivre le conducteur pour conduite négligente ayant entraîné la mort, ainsi que pour délit de fuite. Mais le délai de prescription pour ce dernier chef d’accusation a expiré en 2016.

Les autorités poursuivent néanmoins leurs recherches après avoir requalifié l’infraction présumée : la conduite négligente, dont le délai de prescription arrivait à expiration, a été remplacée par la conduite dangereuse. Le nouveau délai de prescription court encore pour trois ans et dix mois.

La pétition souligne que le délai de prescription pour les délits de fuite est trop court et permet aux auteurs d’en profiter. Elle précise également que dans la plupart des affaires non résolues impliquant des morts ou des blessures graves, ce délai a déjà expiré.

