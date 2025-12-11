Chasseurs japonais braqués par des radars chinois : Tokyo n’aurait reçu aucune information de Pékin avant l’incident

Actualités

Le ministre de la Défense, Koizumi Shinjirô, a déclaré mercredi que la Chine n’avait transmis aucune information au Japon au sujet des manœuvres aériennes menées depuis le porte-avions chinois Liaoning, au cours desquelles plusieurs avions de chasse japonais ont été visés par des radars.

Lors d’une conférence de presse exceptionnelle, Koizumi a indiqué que Tokyo n’avait reçu aucun renseignement précis sur ces exercices — ni leur ampleur, ni leur localisation — avant qu’ils ne débutent.

« Nous ne disposions pas d’informations suffisantes pour pouvoir écarter tout risque », a affirmé le ministre.

Ses déclarations interviennent après qu’un média chinois a diffusé mardi ce qu’il présente comme un enregistrement audio prouvant que l’armée chinoise aurait informé à l’avance les Forces maritimes d’autodéfense de la tenue de ces manœuvres.

Cette affaire survient alors que les tensions entre le Japon et la Chine s’accentuent, après l’annonce dimanche par le ministère japonais de la Défense que l’armée chinoise avait braqué son radar sur plusieurs chasseurs japonais.

