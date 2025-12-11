La championne de shôgi proteste contre une règle qui interdit la participation des joueuses qui vont bientôt accoucher

Actualités

La championne de shôgi Fukuma Kana a appelé l’Association japonaise de shôgi à revoir ses règles, qui compliquent fortement la participation des femmes enceintes aux matchs comptant pour les principaux titres.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Osaka, la joueuse de 33 ans a dénoncé des règles qui, selon elle, soulèvent de sérieux enjeux en matière de droits humains.

Elle a aussi demandé la fin d’un système qui fait perdre par forfait les personnes incapables de participer à un match de titre en raison de leur grossesse.

En avril, l’association a mis en place une règle interdisant de fait aux femmes enceintes de prendre part aux matchs se déroulant dans une période de 14 semaines autour de la date prévue de leur accouchement.

« Cette règle nous oblige à choisir entre disputer un match pour un titre et avoir un enfant, a déclaré Fukuma. Elle limite gravement les droits reproductifs des femmes. »

