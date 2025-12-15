Un record du nombre de Japonais employés dans les agences des Nations unies

Actualités

À la fin de l’année 2024, le nombre de ressortissants japonais employés au sein des agences des Nations unies s’élevait à 979, un niveau record depuis le début des statistiques en 1990.

Ce chiffre s’est rapproché de l’objectif fixé par le gouvernement nippon, qui est de 1 000 fonctionnaires en 2025,, mais il ne représente encore qu’environ 2 % de l’effectif total des agences onusiennes.

En augmentant le nombre de fonctionnaires japonais, l’exécutif entend favoriser leur accès à des postes de direction et renforcer l’influence du Japon au sein des Nations unies.

« Il est essentiel que les Japonais occupent activement une grande diversité de fonctions afin que le pays puisse jouer un rôle moteur dans l’élaboration des règles au sein de la communauté internationale », a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, lors d’une conférence de presse.

Selon le ministère, le nombre de Japonais occupant des postes de directeur adjoint ou de niveau supérieur dans 44 agences des Nations unies, y compris le secrétariat, a également atteint un record, avec 94 personnes.



Motegi Toshimitsu

