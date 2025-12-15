La Biélorussie libère 123 prisonniers, dont un Japonais et un prix Nobel de la paix

Actualités

La Biélorussie a libéré samedi 123 prisonniers, parmi lesquels figurent l’ancien professeur de japonais Nakanishi Masatoshi, le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski et la musicienne et opposante politique Maria Kolesnikova.

Les personnes relâchées ont ensuite été transférées vers des pays voisins. Neuf d’entre elles, dont Nakanishi et Bialiatski, ont été accueillies en Lituanie sous protection, tandis que les 114 autres, dont Kolesnikova, ont bénéficié d’une protection en Ukraine, selon les informations communiquées.

D’après l’agence de presse officielle biélorusse Belta, le président Alexandre Loukachenko a indiqué que cette grâce était liée à une levée de sanctions visant l’industrie des engrais potassiques, à la demande du président américain Donald Trump. Le dirigeant biélorusse est un allié de longue date du président russe Vladimir Poutine.

Le gouvernement japonais avait appelé à plusieurs reprises la Biélorussie à libérer les ressortissants japonais détenus. L’ambassade a par ailleurs indiqué avoir été informée à l’avance par les États-Unis et a exprimé sa reconnaissance à l’administration Trump.

Nakanishi vivait dans la région de Gomel, dans le sud-est de la Biélorussie, où il enseignait le japonais à l’université nationale locale. Il avait été arrêté en juillet dernier après avoir photographié des voies ferrées. En mars, un tribunal de Minsk, l’avait condamné à sept ans de prison pour espionnage.



Le prix Nobel de la paix en 2022, Ales Bialiatski



La musicienne et opposante politique Maria Kolesnikova

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]