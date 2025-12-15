L’homme qui a poignardé deux personnes à Fukuoka a été arrêté

Actualités

Un homme de 30 ans a été interpellé lundi pour tentative de meurtre après l’agression au couteau d’un homme et d’une femme près du Mizuho PayPay Dome, à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon.

L’individu en question est Yamaguchi Naoya, sans emploi et originaire de la ville d’Itoshima. Il est accusé d’avoir poignardé à la poitrine un homme de 44 ans vers 17 heures dimanche, près du hall des ascenseurs du parking du stade, et également d’avoir poignardé dans le dos une femme de 27 ans à l’intérieur d’un centre commercial adjacent au stade. Le mobile de l’attaque n’est pas encore éclairci.

Aucune des deux victimes n’a été grièvement blessée et leur pronostic vital n’est pas engagé.

L’homme agressé est un membre du personnel du groupe d’idoles HKT48, basé dans un théâtre situé au sein du centre commercial.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]