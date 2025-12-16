Une victime de la bombe de Hiroshima identifiée pour la première fois grâce à un test ADN capillaire

Actualités

Les restes d’une victime du bombardement atomique de Hiroshima ont été identifiés grâce au premier test ADN jamais réalisé sur des cheveux conservés, a annoncé lundi la municipalité.

La victime est Kajiyama Hatsue, qui avait 13 ans au moment de sa mort lors de la tragédie du 6 août 1945.

Cette identification fait suite à une démarche entreprise en mai par son neveu, Kajiyama Shûji, aujourd’hui âgé de 60 ans. Celui-ci avait contacté la municipalité de Hiroshima après avoir remarqué qu’un nom inscrit sur le registre du cénotaphe du Parc du mémorial de la paix ressemblait fortement à celui de sa tante, dont la sœur avait survécu au bombardement.

À la demande de la ville, l’Université dentaire de Kanagawa, à Yokosuka, près de Tokyo, a comparé l’ADN extrait des cheveux conservés avec celui de la sœur de la victime. Les analyses ont révélé des résultats compatibles avec un lien de parenté, ont indiqué les autorités municipales.

La famille envisage désormais de demander la restitution de la dépouille.



Dans cette salle du monument commémoratif dédié aux morts de la bombe de Hiroshima reposent les cendres d’environ 70 000 victimes.

