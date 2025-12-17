Le Japon suspendra la taxe sur les performances environnementales des véhicules

Actualités

Le gouvernement et la coalition formée par le Parti libéral-démocrate et le Parti de l’innovation du Japon (Nippon Ishin no Kai) envisagent de suspendre pendant deux ans, à partir de l’exercice 2026, la taxe automobile calculée en fonction des performances environnementales des véhicules.

Cette décision a été prise afin de stimuler les ventes de voitures, alors que l’industrie automobile nationale s’inquiète des répercussions de la politique tarifaire protectionniste menée par l’administration du président américain Donald Trump.

La perte annuelle de recettes fiscales locales, estimée à 190 milliards de yens (1,04 milliard d’euros), sera intégralement compensée par des fonds publics.

La question d’une éventuelle levée du gel à partir de 2028 sera tranchée dans le cadre des discussions sur la réforme fiscale prévues pour 2027.

Cette taxe avait été instaurée afin d’encourager l’achat de véhicules moins polluants, avec des taux allant de 0 à 3 % du prix du véhicule, selon son niveau de performance énergétique.

