Le Japon prévoit de dépêcher des fonctionnaires pour aider à la reconstruction à Gaza

Le gouvernement japonais prévoit d’envoyer, dès la fin de l’année, du personnel civil au Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) dirigé par les États-Unis, chargé de superviser le cessez-le-feu ainsi que l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’exécutif envisage de dépêcher un ou deux fonctionnaires issus de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), d’organisations non gouvernementales ou d’autres structures, afin de marquer l’engagement du Japon en faveur du redressement et de la reconstruction du territoire.

Le CMCC a été mis en place en Israël à l’initiative de Washington après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste du Hamas en octobre.

Ce centre réunit du personnel civil et militaire de plus de vingt pays, chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu et de coordonner l’acheminement de l’aide humanitaire ainsi que les efforts de reconstruction.



Le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu

