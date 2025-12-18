Diplomatie : Takaichi Sanae souhaite poursuivre les discussions avec la Chine

Actualités

La Première ministre Sanae Takaichi a déclaré mercredi vouloir poursuivre le dialogue avec la Chine afin d’améliorer des relations bilatérales mises à mal par ses récentes déclarations concernant Taïwan.

« Nous souhaitons maintenir un dialogue franc et promouvoir de manière globale une relation mutuellement bénéfique, fondée sur des intérêts stratégiques communs », a-t-elle affirmé lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la session extraordinaire de la Diète.

La dirigeante japonaise a toutefois insisté sur le fait que ses propos ne constituaient aucun changement de la position traditionnelle du gouvernement sur la question taïwanaise.

Le 7 novembre, lors d’une réunion parlementaire, elle avait déclaré qu’une situation d’urgence à Taïwan pourrait représenter une menace pour la survie du Japon, ouvrant la voie à l’exercice du droit à la légitime défense collective. Ces déclarations avaient suscité une vive réaction de Pékin, qui a notamment demandé à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon.

« La communication est essentielle, surtout lorsqu’il existe des points de friction et des défis à relever », a ajouté Takaichi. « Le Japon reste disposé à engager divers types de dialogues avec la Chine, y compris au niveau des dirigeants. »

