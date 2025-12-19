Peine de perpétuité requise contre l’homme qui a tué Abe Shinzô

Actualités

Jeudi, les procureurs ont requis la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de Yamagami Tetsuya, accusé d’avoir mortellement abattu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô à l’aide d’une arme artisanale, en juillet 2022, dans la ville de Nara.

Lors de la 15ᵉ audience du procès avec jurés populaires devant le tribunal de district de Nara, le ministère public a qualifié la fusillade d’« incident d’une gravité extrême, sans précédent dans l’histoire de l’après-guerre du pays », estimant qu’il s’agissait d’un acte « imprudent et égoïste » ne laissant « aucune place à la clémence ».

La défense, pour sa part, a plaidé pour une peine de prison à durée déterminée. Le verdict doit être rendu le 21 janvier.

Le procès s’est essentiellement focalisé sur la sévérité de la peine. Les avocats de la défense soutiennent que Yamagami a été victime d’« abus religieux » en raison de l’implication de sa mère dans la secte Moon (l’Église de l’Unification). Au cours des audiences, l’accusé a également évoqué les liens présumés de l’ancien dirigeant japonais avec cette organisation religieuse.

