Le café ouvert par l’acteur Watanabe Ken après le tsunami du 11 mars 2011 fermera ses portes

Un café fondé en 2013 par l’acteur japonais Watanabe Ken a récemment fermé ses portes, après avoir accompagné pendant plus d’une décennie la reconstruction de Kesennuma, dans la préfecture de Miyagi, durement touchée par le tsunami consécutif au grand séisme du 11 mars 2011.

Situé dans cette ville du nord-est du Japon, le café K-port était apprécié non seulement des habitants, mais aussi de nombreux visiteurs venus d’autres préfectures de la région.

« J’ai décidé de fermer le café en raison de mon âge et de chercher quelqu’un de plus jeune qui souhaiterait en reprendre les rênes », a expliqué le comédien âgé de 66 ans..

Peu après la catastrophe, Watanabe avait commencé à se rendre dans les centres d’évacuation des zones sinistrées. Il avait ensuite choisi d’ouvrir l’établissement face au port de pêche de Kesennuma, avec l’objectif d’offrir un lieu convivial où les gens pourraient se retrouver et échanger dans la bonne humeur.

Même s’il ne servait les clients qu’environ une fois tous les deux mois, l’acteur restait très présent dans la vie du café, envoyant presque quotidiennement des messages manuscrits par fax à l’établissement.

