Une assemblée municipale approuve la réouverture d’une centrale nucléaire au Japon

Lundi, l’Assemblée préfectorale de Niigata a approuvé la décision du gouverneur Hideyo Hanazumi d’autoriser la remise en service de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par la Compagnie d’électricité de Tokyo (TEPCO), dans le centre du Japon.

Cette approbation met de facto un terme aux procédures visant à obtenir le consentement des collectivités locales pour le redémarrage de la centrale.

Lors de la séance plénière, l’assemblée a validé un budget supplémentaire du gouvernement préfectoral incluant des dépenses de communication liées à la reprise de l’exploitation, ainsi qu’une résolution connexe permettant au gouverneur Hanazumi de rester en fonction. Ces deux textes ont été adoptés à la majorité, emmenée par le Parti libéral-démocrate.

Le mois dernier, le gouverneur avait annoncé son intention d’autoriser la remise en service de la centrale et précisé qu’il soumettrait sa décision à l’approbation de l’assemblée, indiquant qu’il démissionnerait en cas de vote de défiance.

TEPCO prévoit désormais de redémarrer le réacteur n° 6 de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, d’une capacité de 1,35 million de kilowatts, dès le mois prochain.

