Hirosue Ryôko, l’actrice du film « Wasabi », fait l’objet d’un acte d’accusation sommaire pour un accident de voiture

Les procureurs japonais ont rendu lundi un acte d’accusation sommaire à l’encontre de l’actrice Hirosue Ryôko pour conduite négligente ayant entraîné des blessures, à la suite d’un accident de voiture survenu en avril sur une autoroute de la préfecture de Shizuoka.

En revanche, les procureurs ont décidé de ne pas engager de poursuites contre elle pour coups et blessures.

La police préfectorale de Shizuoka avait transmis l’affaire au parquet en novembre. « Nous avons pris en compte divers éléments, notamment les conditions de circulation », a déclaré un responsable.

Selon l’acte d’accusation, la comédienne de 45 ans aurait changé de trajectoire dans un tunnel de l’autoroute Shin-Tômei, à Kakegawa, alors qu’elle circulait à environ 185 km/h le 7 avril, provoquant une collision avec un camion-remorque. Le passager assis à l’avant du véhicule aurait été blessé, souffrant notamment de fractures aux côtes.

Hirosue, elle-même légèrement blessée, a été interpellée dans la nuit du 8 avril pour avoir agressé une infirmière à l’hôpital où elle avait été transportée. Elle a été libérée huit jours plus tard.

Comédienne et ancienne chanteuse, elle était devenue populaire pendant un temps en France pour son rôle dans Wasabi avec Jean Reno, en 2001. En 2023, elle avait été prise dans une affaire d’infidélité avec un célèbre chef cuisinier japonais, Toba Shûsaku, et avait été suspendue un temps de ses activités professionnelles.

