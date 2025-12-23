L’empereur émérite Akihito célèbre ses 92 ans

Actualités



L’empereur émérite Akihito et l’impératrice émérite Michiko, photographiés le 8 décembre dans les jardins de leur résidence.

L’empereur émérite Akihito a célébré mardi son 92e anniversaire.

Diagnostiqué en mai dernier d’une ischémie myocardique silencieuse (une affection caractérisée par une diminution du flux sanguin vers le muscle cardiaque), le père de l’actel souverain a commencé à prendre un nouveau traitement en juillet. Depuis, son état de santé est resté relativement stable, selon l’un de ses proches collaborateurs.

À l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Akihito est revenu sur ses souvenirs liés au conflit, évoquant notamment son évacuation à la campagne pendant la guerre, ainsi que sa rencontre avec des Japonais de deuxième génération aux Philippines lors de sa visite dans ce pays en 2016.

Il avait été hospitalisé une première fois en mai pour des examens médicaux, puis de nouveau en juillet afin d’entamer un traitement cardiaque. Les examens réalisés avant le début de ce traitement ont également révélé une arythmie supraventriculaire, se traduisant par une accélération du rythme cardiaque, une affection que le traitement devrait également contribuer à améliorer.

Depuis sa sortie de l’hôpital, l’empereur émérite s’attache à préserver sa condition physique, en pratiquant la marche et des exercices adaptés, sans solliciter excessivement son cœur. Par ailleurs passionné par la biologie marine, notamment par les poissons appartenant à la famille des gobiidés, il se rend deux fois par semaine au laboratoire de biologie du palais impérial pour poursuivre ses recherches.

