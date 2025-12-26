Les dix grandes compagnies d’électricité japonaises vont réduire leurs tarifs

Actualités

Les dix grandes compagnies d’électricité japonaises ont annoncé jeudi qu’elles réduiraient les tarifs de l’électricité en janvier prochain de plus de 1 000 yens (5,5 euros) pour un foyer type, grâce au rétablissement des subventions gouvernementales destinées à atténuer l’impact de l’inflation.

Dans la zone desservie par la compagnie d’électricité de Tokyo (TEPCO), la facture mensuelle d’un ménage moyen baissera de 1 170 yens, pour s’établir à 7 464 yens (40 euros).

Parmi les compagnies d’électricité, Chûbu Electric Power enregistrera la plus forte baisse, avec une diminution de 1 175 yens, tandis que Hokkaid$o Electric Power affichera la réduction la plus modeste, à 1 028 yens.

Les subventions de l’État pour l’électricité domestique ont été fixées à 4,5 yens par kilowattheure.

Le gouvernement prévoit également d’accorder des aides pour le gaz de ville, à hauteur de 18 yens par mètre cube.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]