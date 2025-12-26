La Chine demande aux agences de voyage de limiter le nombre de circuits au Japon

Actualités

Le gouvernement chinois a demandé aux agences de voyage du pays de réduire le nombre de circuits organisés vers le Japon.

Selon plusieurs sources, une agence s’est vu ordonner de ramener la fréquence de ces voyages à environ 60 % de son niveau habituel, tandis qu’une autre a été invitée à annuler l’ensemble de ses ventes.

Cette mesure viserait à inciter les citoyens chinois à respecter l’appel de Pékin à éviter les déplacements au Japon.

Les tensions entre les deux pays se sont accrues après que la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a évoqué au Parlement la possibilité d’une situation d’urgence à Taïwan. Le 14 novembre, l’administration du président chinois Xi Jinping a publié un avis recommandant aux citoyens de s’abstenir de se rendre au Japon. Les consignes adressées aux agences de voyage auraient été données peu après, selon plusieurs sources.

Une grande agence publique aurait ainsi reçu l’ordre de cesser toute organisation de voyages de groupe vers le Japon. Si les ventes ont été immédiatement suspendues, des représentants des autorités se seraient rendus sur place pour vérifier le respect de la directive, menaçant de sanctions en cas de non-conformité.

