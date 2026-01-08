Des chiens pour apaiser les enfants hospitalisés au Japon

Actualités

Au Japon, certains établissements médicaux ont commencé à introduire des chiens d’accompagnement afin de soutenir les enfants hospitalisés durant leur traitement et leur rééducation, et de soulager l’anxiété liée à la séparation d’avec leur famille.

Face au coût élevé de ce dispositif (en moyenne 16 millions de yens par chien, soit 85 000 euros), plusieurs hôpitaux ont recours au financement participatif pour accueillir ces animaux, et ce système est déjà largement utilisé aux États-Unis et dans d’autres pays. Les retrievers sont privilégiés pour ce rôle en raison de leur tempérament doux et rassurant.

À la différence des chiens de thérapie, qui interviennent ponctuellement dans les hôpitaux et dont les interactions avec les patients restent limitées, les chiens d’accompagnement sont affectés de manière permanente à un établissement. Ils travaillent aux côtés de maîtres-chiens ayant suivi une formation spécialisée.

L’accompagnement est notamment effectué pour les enfants lors des interventions chirurgicales, ce qui les aident à retrouver leurs capacités physiques à travers des activités ludiques.

Selon l’organisation à but non lucratif certifiée Shine On! Kids, basée à Tokyo, le premier chien d’accompagnement a été introduit au Japon en 2010 à l’Hôpital pour enfants de Shizuoka. En décembre 2025, quatre chiens étaient en activité dans quatre hôpitaux du pays. L’intérêt pour ce dispositif ne cesse de croître : l’an dernier, l’organisation, chargée de l’affectation des chiens, a reçu un nombre de demandes huit fois supérieur à celui d’il y a une dizaine d’années.

