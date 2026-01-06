De meilleures dents pour une plus longue espérance de vie : les résultats d’une étude japonaise

Actualités

Des examens dentaires réguliers et une prise en charge précoce des problèmes bucco-dentaires pourraient contribuer à allonger l’espérance de vie des personnes âgées, selon de récentes études.

Si le lien entre le nombre de dents et la mortalité toutes causes confondues est déjà bien établi, on sait en revanche peu de choses sur les indicateurs dentaires précis permettant de mieux prédire le risque de décès.

D’après leurs recherches, Otsuki Naoko, maître de conférences à l’Université métropolitaine d’Osaka, et son équipe (qui comprend notamment des chercheurs de l’Université d’Osaka), ont analysé les données d’examens dentaires réalisés entre 2018 et 2020 auprès de 190 282 résidents d’Osaka âgés de 75 ans ou plus. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au nombre de dents saines, obturées et cariées.

Ils ont tout d’abord constaté que les personnes âgées édentées présentaient un risque de décès, toutes causes confondues, 1,7 fois plus élevé que celles disposant de 21 dents ou plus. Ils ont ensuite observé que la combinaison de dents saines et de dents obturées constituait un indicateur plus fiable de la mortalité que le seul nombre de dents saines, ou que l’ensemble formé par les dents saines, obturées et cariées.

Les chercheurs japonais ont conclu que le risque de décès diminue à mesure que le nombre total de dents saines et obturées augmente, et soulignent qu’un défaut de traitement des problèmes dentaires est associé à un risque accru de mortalité.

