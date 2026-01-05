Un thon acheté à un prix record de 2,8 millions d’euros lors de la vente aux enchères du Nouvel An

Actualités



Kimura Kiyoshi, le président de la chaîne de restaurants de sushis Sushi Zanmai, pose fièrement devant son achat.

Un thon rouge s’est vendu au prix record de 510,3 millions de yens (environ 2,8 millions d’euros) lors de la traditionnelle vente aux enchères du Nouvel An, organisée lundi matin au marché de Toyosu, à Tokyo.

Très attendue chaque année, la vente a débuté à 5 h 10, au son d’une cloche. Parmi les quelque 250 thons proposés, un thon rouge de 243 kilos, pêché au large d’Ôma, dans la préfecture d’Aomori (nord du pays), a décroché le prix le plus élevé : 2,1 millions de yens le kilo, pulvérisant le précédent record de 1,2 million de yens, établi en 2019.

Les thons d’Ōma jouissent d’une réputation d’excellence et figurent parmi les plus prisés du marché.

La société Kiyomura, exploitant la célèbre chaîne de restaurants Sushi Zanmai, est redevenue pour la première fois en six ans le plus gros enchérisseur de la vente du Nouvel An à Toyosu. Le montant dépasse largement son précédent record, également établi en 2019, qui s’élevait à 333,6 millions de yens. Son président, Kimura Kiyoshi, surnommé « le roi du thon », a déclaré : « J’espère que beaucoup de gens se sentiront plein d’énergie en dégustant ce thon de bon augure. »

Lors de la même vente, un unique morceau d’oursin de Hokkaidô (photo ci-dessous), d’environ 400 grammes, s’est également vendu à un prix record de 35 millions de yens (190 000 euros).

Le marché de Toyosu est le plus grand marché aux poissons du monde. Prisé par les touristes, il dispose de nombreux restaurants de poissons ainsi que d’intéressantes boutiques.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]