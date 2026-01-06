La police japonaise offre sa protection pour les personnes ayant postulé à des emplois illégaux « yami baito »

Actualités

Selon l’Agence nationale de police, à la fin du mois de novembre dernier, 544 personnes ayant postulé à des « petits boulots illégaux » (yami baito) , ainsi que leurs familles, ont reçu une protection des autorités.

Toute personne ayant répondu à des offres d’emplois illicites — notamment liées à des vols ou à des escroqueries — est appelée à consulter la police sans hésiter. En effet, les candidats fournissent des informations personnelles aux recruteurs et finissent par ne plus pouvoir faire marche arrière par crainte d’éventuelles représailles contre eux-mêmes ou leurs proches.

En octobre 2024, l’Agence a donné instruction aux services de police préfectoraux de mettre en œuvre des mesures de protection appropriées lorsqu’ils reçoivent des demandes de consultation, telles que la relocalisation temporaire des candidats et de leurs familles ou le renforcement des patrouilles dans les zones concernées. Des vidéos de sensibilisation ont également été diffusées.

Depuis l’entrée en vigueur de ces directives, la police à l’échelle nationale a mis en place des mesures de protection, à la demande des candidats eux-mêmes, de leurs tuteurs ou d’autres personnes.

