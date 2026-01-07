Le Japon exhorte la Chine à enlever son interdiction d’exportation de biens à double usage

Actualités

Le ministère japonais des Affaires étrangères a annoncé mercredi avoir exhorté la Chine à lever l’interdiction qu’elle vient d’imposer sur les exportations vers le Japon de biens à double usage (des produits à usage civil et à usage militaire / sécuritaire).

Mardi, Kanai, Masaaki, directeur général du Bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère, a adressé une vive protestation à Shi Yong, chef de mission adjoint de l’ambassade de Chine à Tokyo, après l’annonce, plus tôt dans la journée, par le ministère chinois du Commerce, de l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure.

Qualifiant cette décision d’« absolument inacceptable » et de « profondément regrettable », Kanai a souligné qu’elle ciblait exclusivement le Japon et s’écartait largement des pratiques internationales.

Les autorités nippones redoutent que l’interdiction concerne notamment les exportations chinoises de semi-conducteurs et de terres rares susceptibles d’être utilisés dans la fabrication d’équipements à usage militaire.

De son côté, le secrétaire général du gouvernement, Kihara Minoru (photo), a indiqué mercredi en conférence de presse que la portée exacte de l’interdiction demeurait incertaine. « Nous allons examiner et analyser attentivement son impact potentiel sur les différents secteurs et envisager une réponse appropriée », a-t-il déclaré.

