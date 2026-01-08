Transfert de la base américaine de Futenma : le gouvernement cherche l’accord des autorités locales

Actualités

Le ministre de la Défense, Koizumi Shinjirô, a rencontré mercredi le maire de Nago, Toguchi Taketoyo, afin d’obtenir l’accord des autorités locales sur le transfert de la base aérienne américaine de Futenma vers cette ville de la préfecture d’Okinawa.

Il s’agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis la prise de fonctions de Koizumi en octobre dernier. La base de Futenma est actuellement située dans une zone densément peuplée de la ville de Ginowan, et elle doit être relocalisée dans la zone côtière de Henoko, à Nago.

Répondant aux inquiétudes concernant le bruit des avions militaires américains, Koizumi a assuré que « tout serait mis en œuvre pour en réduire l’impact sur les habitants de la région ».

Des représentants des riverains de Henoko et des environs ont également participé à la réunion. Le maire de Nago a demandé un soutien durable au développement régional ainsi que des efforts pour apaiser les préoccupations des citoyens. En réponse, le ministre a déclaré : « Je prends ces demandes très au sérieux et j’y répondrai. »

Koizumi a par ailleurs rencontré le lieutenant-général Roger Turner, commandant général de la IIIe Force expéditionnaire des Marines américains et coordinateur des forces américaines à Okinawa. Les deux responsables se sont accordés afin de s’efforcer de réduire les charges pesant sur les communautés locales tout en préservant les capacités de dissuasion et de réaction de l’alliance nippo-américaine.

L’administration de l’île d’Okinawa a été rendue au Japon le 15 mai 1972. Mais 70 % des installations militaires américaines au Japon sont toujours concentrées à Okinawa, et la relocalisation de la base aérienne de Futenma reste brumeuse.



Le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô (centre) et le maire de Nago Toguchi Taketoyo (deuxième en partant de la gauche), à Naha le 7 janvier.

