Le maire de Yokohama accusé d’abus de pouvoir envers plusieurs personnes

Le maire de Yokohama, Yamanaka Takeharu, a été mis en cause jeudi pour des propos injurieux et un comportement jugé inapproprié à l’égard de fonctionnaires municipaux et de membres de l’assemblée locale.

Kubota Atsushi, directeur du service des ressources humaines de la municipalité de Yokohama, a tenu une conférence de presse afin de demander l’ouverture d’une enquête sur la conduite du maire.

Il est rare qu’un haut fonctionnaire local, cité nommément, accuse publiquement un élu de premier plan.

Kubota a affirmé que Yamanaka lui aurait envoyé des messages liés au travail sur son téléphone personnel tard dans la nuit et pendant les jours de congé, l’aurait pris à partie en criant, aurait jeté des documents, et lui aurait même ordonné de se faire seppuku — le suicide rituel par éventration — s’il ne parvenait pas à attirer une conférence internationale à Yokohama.

Le maire aurait également tenu des propos dénigrants à l’encontre du président de l’assemblée municipale, du maire adjoint et d’autres responsables, les qualifiant notamment de « gros », de « déchets » ou encore en leur disant d’ « aller crever ». Ces accusations ont été révélées dimanche par l’édition en ligne du magazine hebdomadaire Shûkan Bunshun.



Kubota Atsushi, le directeur du service des ressources humaines de la municipalité de Yokohama.

